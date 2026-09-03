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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Махачкалы» Сундуков: «С Fan ID мы теряем болельщиков, атмосферу и зрелищность. Кубковые матчи на выезде с большими командами – совсем другой уровень»

Защитник «Динамо» Махачкала Темиркан Сундуков заявил, что российский футбол теряет атмосферу после введения Fan ID.

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