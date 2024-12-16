В МИД Ирана назвали юридически возможным вынесение смертного приговора Нетаньяху

В министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран назвали юридически возможным вынесение смертного приговора руководителю правительства Израиля Биньямину Нетаньяху за предполагаемые военные преступления.
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