Мгновенная реакция: интервью с Путиным возмутило Запад – в США «по свистку» начали «отменять» Такера Карлсона

Вчера 8,6K прочитали «Всем лежать, работает информационный спецназ коллективного Запада!» – примерно такая реакция случилась, как только Такер Карлсон вывалил на всех свою оглушающую новость про интервью с Путиным.
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