Новый коррупционный скандал в мэрии Троицка. Задержан замглавы города

В южноуральском Троицке силовики задержали высокопоставленного чиновника городской администрации. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главы Троицка, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.