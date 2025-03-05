Новый коррупционный скандал в мэрии Троицка. Задержан замглавы города

В южноуральском Троицке силовики задержали высокопоставленного чиновника городской администрации. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главы Троицка, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
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