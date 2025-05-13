В тульском магазине "Маяк" торговали фальсификатом молочной продукции

Специалистами межрегионального Управления Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки в ООО "Восторг 76", осуществляющего деятельность в магазине "Маяк" в поселке Петровский Ленинского района, установлен факт продажи фальсифицированной молочной продукции и мясных продуктов без ветеринарных документов.
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