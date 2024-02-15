Стало известно, когда в районах Карелии модернизируют Кадровые центры по нацпроекту «Демография»

Об этом в прямом эфире «ЦУР объясняет» рассказал директор Центра занятости населения Карелии. В 2022 году в Петрозаводске создан флагманский Кадровый центр, который работает по новым стандартам службы занятости.
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