Десятки приложений перестанут работать в случае отключения сервисов Google на телефонах в России

Десятки приложений перестанут работать в случае отключения сервисов Google на телефонах в РоссииСервисы Google, работающие на базе операционной системы (ОС) Android, могут быть частично заблокированы на территории РФ при принятии подобных решений со стороны американской компании.
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