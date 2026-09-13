Черная полоса «Зенита» сменилась на белую. «Балтика» - «Зенит». Как это было

РПЛ, 9-й тур. Калининград, «Ростех-Арена». 16 сентября. 20.45 (мск) Впервые команды встретились в июне 1994-го в турнире Первой лиги.
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