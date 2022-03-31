Федерация футбола Алжира потребовала переиграть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Камеруном

Федерация футбола Алжира на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой переиграть ответную встречу плей-офф отбора на чемпионат мира - 2022 против команды Камеруна.
Федерация футбола Алжира на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой переиграть ответную встречу плей-офф отбора на чемпионат мира - 2022 против команды Камеруна.
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