Пациенты с хронической болью могут постепенно снижать приём опиоидов

Новое исследование, опубликованное в MedicalXpress 10 июля 2026 года, предоставляет обнадёживающие данные для пациентов с хронической болью, рассматривающих возможность снижения дозы опиоидных препаратов: медленный, поддерживаемый врачом процесс позволяет успешно уменьшить приём без катастрофического ухудшения качества жизни.
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