НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

494 подписчика

Пациенты с хронической болью могут постепенно снижать приём опиоидов

Пациенты с хронической болью могут постепенно снижать приём опиоидов

Новое исследование, опубликованное в MedicalXpress 10 июля 2026 года, предоставляет обнадёживающие данные для пациентов с хронической болью, рассматривающих возможность снижения дозы опиоидных препаратов: медленный, поддерживаемый врачом процесс позволяет успешно уменьшить приём без катастрофического ухудшения качества жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии