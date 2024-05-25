В Воздушно-космических силах прошел чемпионат по стрельбе из штатного и табельного оружия

По итогам соревнований тройку лидеров в командном зачете представили следующие объединения: 1 место заняла команда ПВО-ПРО особого назначения, 2 место – 11-я армия ВВС и ПВО, 3 место – 15-я армия ВКС особого назначения.
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