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Закон, порядок, государство

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В Воздушно-космических силах прошел чемпионат по стрельбе из штатного и табельного оружия

В Воздушно-космических силах прошел чемпионат по стрельбе из штатного и табельного оружия

По итогам соревнований тройку лидеров в командном зачете представили следующие объединения: 1 место заняла команда ПВО-ПРО особого назначения, 2 место – 11-я армия ВВС и ПВО, 3 место – 15-я армия ВКС особого назначения.

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