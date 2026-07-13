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PancakeSwap обновила ключевые достижения: объем торгов в $4 трлн и более 100 токенизированных акций

PancakeSwap обновила ключевые достижения: объем торгов в $4 трлн и более 100 токенизированных акций

Экосистема PancakeSwap продолжает обновлять ключевые показатели развития. По данным BSCN, совокупный объем торгов на платформе в сети BNB Chain превысил 4 трлн долларов, что стало новым важным рубежом для крупнейшей DEX экосистемы.

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