Дело похитивших и расправившихся над девушкой разведчиков дошло до суда

«Ъ»: суд рассмотрит дело 2 разведчиков, похитивших и расправившихся над девушкой Уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которых обвиняют в похищении и жестокой расправе над девушкой, жительницей Луганской народной республики (ЛНР), дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.
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