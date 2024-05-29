Дело похитивших и расправившихся над девушкой разведчиков дошло до суда

«Ъ»: суд рассмотрит дело 2 разведчиков, похитивших и расправившихся над девушкой Уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которых обвиняют в похищении и жестокой расправе над девушкой, жительницей Луганской народной республики (ЛНР), дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.