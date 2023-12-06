В Музее истории России представили уникальную картину на основе 20 фотографий

МОСКВА, 6 декабря, ФедералПресс. В годовщину контрнаступления советских войск под Москвой была поставлена яркая точка в проекте «Бессмертного полка России» «Мой дед сражался за Москву», посвященного защитникам столицы.
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