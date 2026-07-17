Зеленкий: бывший вице-премьер Качка станет представителем Украины в ЕС

Ушедший в отставку вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка станет представителем Украины в ЕС и будет совмещать эту работу с обязанностями торгового представителя Украины.
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