Названы 4 причины, почему иностранные спортсмены хотят получить паспорт РФ

Олимпийская чемпионка Светлана Журова в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснила, что имел в виду экс-чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс, когда назвал Россию самым безопасным местом, не исключив получения гражданства РФ в будущем.