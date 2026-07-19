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Аргументы и Факты

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Названы 4 причины, почему иностранные спортсмены хотят получить паспорт РФ

Названы 4 причины, почему иностранные спортсмены хотят получить паспорт РФ

Олимпийская чемпионка Светлана Журова в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснила, что имел в виду экс-чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс, когда назвал Россию самым безопасным местом, не исключив получения гражданства РФ в будущем.

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