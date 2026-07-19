Названы 4 причины, почему иностранные спортсмены хотят получить паспорт РФ

Олимпийская чемпионка Светлана Журова в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснила, что имел в виду экс-чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс, когда назвал Россию самым безопасным местом, не исключив получения гражданства РФ в будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии