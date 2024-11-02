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Рафинья: «Месси – из другого мира, непостижимый. Ямаль больше похож на Неймара своим дриблингом – когда ты хочешь отобрать у него мяч, он делает то, чего ты никогда в жизни не видел»

– Принимать решения [во время игры] очень сложно. У нас есть меньше секунды на принятие решения. В конце концов, то, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому.

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