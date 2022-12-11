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Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия – Франция: «Арбитр плохо принимал решения»

Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия – Франция: «Арбитр плохо принимал решения»

Харри Магуайр раскритиковал работу судьи матча Англия – Франция. Встречу 1/4 финала обслуживала бригада арбитров во главе с бразильцем Вилтоном Сампайо.

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