Минобороны России заявило об ударах по трем украинским портам

В ведомстве сообщили о поражении военных объектов и портовой инфраструктуры в Николаеве, Одессе и ИзмаилеМинистерство обороны Российской Федерации заявило о продолжении нанесения групповых ударов по объектам на территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии