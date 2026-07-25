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Минобороны России заявило об ударах по трем украинским портам

Минобороны России заявило об ударах по трем украинским портам

В ведомстве сообщили о поражении военных объектов и портовой инфраструктуры в Николаеве, Одессе и ИзмаилеМинистерство обороны Российской Федерации заявило о продолжении нанесения групповых ударов по объектам на территории Украины.

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