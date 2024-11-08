Жители пожаловались на мусорный беспредел в Новоаннинском В городе выявлен факт сброса на почву строительных отходов на улице Рабочая, которая проходит вдоль железной дороги.
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Жители пожаловались на мусорный беспредел в Новоаннинском В городе выявлен факт сброса на почву строительных отходов на улице Рабочая, которая проходит вдоль железной дороги.