Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

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8 замечательных рецептов грудинки в луковой шелухе

8 замечательных рецептов грудинки в луковой шелухе

Чтобы приготовить сочную и нежную грудинку, нужен всего лишь один секретный ингредиент – луковая шелуха! Она не только придает мясу аппетитный золотистый оттенок, но и дополняет вкус оригинальными нотками.

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Комментарии
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Марина
Всегда готовлю по рецепту 5
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12 час.

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