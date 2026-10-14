Запрет транзита российского зерна грозит Латвии судебными разбирательствами на €200–800 млн, заявил премьер Кулбергс.
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