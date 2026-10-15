Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, в 09:00 в четверг, 15 октября, теплоснабжающие организации приступили к полноценной подаче тепла во все городские дома.
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