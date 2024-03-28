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Путин пообещал уничтожить истребители F-16 на аэродромах НАТО в случае их применения в зоне СВО

Путин пообещал уничтожить истребители F-16 на аэродромах НАТО в случае их применения в зоне СВО

Президент РФ накануне провел встречу с военными летчиками и участниками СВО, в ходе которой сделал несколько резонансных заявлений насчет возможного конфликта России и НАТО.

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Комментарии
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Caltar
ВВП много чего обещал,вот только ни хрена этого не видно или ждать приходится долго обещанного,да и то обычно всё в урезанном виде выполняется!
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12 час.
radiofree RF
Обещать,не значит жениться.Много было обещаний.......
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10 час.
Анфиса Иванова
&quot; Он добавил, что расходы США составляют примерно 40% от общемировых расходов на оборону, в то время как российские показатели составляют всего 3,5%. И мы что, имея в виду это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Это просто бред! &quot;  Пути порадовал и воодушевил НАТО таким откровением !  Поэтому они и не унимаются....
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9 час.

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