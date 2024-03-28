Путин пообещал уничтожить истребители F-16 на аэродромах НАТО в случае их применения в зоне СВО

ВВП много чего обещал,вот только ни хрена этого не видно или ждать приходится долго обещанного,да и то обычно всё в урезанном виде выполняется!

Анфиса Иванова

" Он добавил, что расходы США составляют примерно 40% от общемировых расходов на оборону, в то время как российские показатели составляют всего 3,5%. И мы что, имея в виду это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Это просто бред! " Пути порадовал и воодушевил НАТО таким откровением ! Поэтому они и не унимаются....