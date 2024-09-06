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"Советовала похудеть и требовала ходить на свидания". Юристка из Москвы подала в суд на Лерчек из-за курса в 2 млн рублей

"Советовала похудеть и требовала ходить на свидания". Юристка из Москвы подала в суд на Лерчек из-за курса в 2 млн рублей

Юрист из Москвы подала в суд на Лерчек, которая недавно развелась, из-за её курсов стоимостью 2 млн рублей.

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