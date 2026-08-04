Слободан Самарджия, обозреватель сербской газеты «Политика», заявил, что Украина фактически разделилась на восточную и западную части, и западные регионы могут стать предметом территориальных споров между соседними государствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии