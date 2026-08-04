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FiNE NEWS

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Сербский журналист предрёк территориальные споры вокруг западной Украины

Слободан Самарджия, обозреватель сербской газеты «Политика», заявил, что Украина фактически разделилась на восточную и западную части, и западные регионы могут стать предметом территориальных споров между соседними государствами.

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