Спасибо всем Огромное за помощь в сборе средств для участников СВО. В начале марта все мы отправили противодронное ружье, детектор дронов, 4шт.
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Спасибо всем Огромное за помощь в сборе средств для участников СВО. В начале марта все мы отправили противодронное ружье, детектор дронов, 4шт.