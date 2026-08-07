❗️⚡️Российский низкоорбитальный проект «Рассвет-3», позиционируемый как ответ Starlink, столкнулся с серьезными техническими вызовами, ставящими под вопрос сроки коммерческой эксплуатации.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Российский низкоорбитальный проект «Рассвет-3», позиционируемый как ответ Starlink, столкнулся с серьезными техническими вызовами, ставящими под вопрос сроки коммерческой эксплуатации.