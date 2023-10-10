Сопоставляя кадры бомбардировок Газы с заявлениями властей Израиля, получается, что в Палестине все объекты принадлежат ХАМАС

В ответ на массированные ракетные удары военизированных палестинских формирований ХАМАС (считается террористической в Израиле, США и многих западных странах) и сухопутное вторжение отрядов боевиков на территорию страны, начавшиеся 7 октября, Израиль приступил к фактической зачистке палестинского сектора Газа.
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