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Новая Skoda Superb: камуфляж и подробности

Очередной дебют в камуфляже: Skoda показала новый Superb и рассказала о нем почти все подробности. Правда, на фотографиях пока рассекречен только универсал Skoda Superb Combi, ведь у нынешней модели на этот тип кузова приходится 56% мировых продаж.

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