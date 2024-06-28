Астрономы создали трехмерную модель полета к Столпам Творения

Недавно ученые из Института космических исследований и Калифорнийского технологического института представили революционную трехмерную модель полета к Столпам Творения, используя данные космических телескопов "Хаббл" и "Джеймс Уэбб".
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