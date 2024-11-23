Народная артистка России Светлана Дружинина опровергла слухи о своей госпитализации.Актриса Светлана Дружинина днём 23 ноября разместила в своём Telegram-канале видео с дачи, где она ходит босиком по снегу, любуется туями.
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