В Тверской области эвакуируют людей из-за пожара после падения БПЛА

ТГ-канал «112» сообщил о, якобы, детонации боеприпасов, но официального подтверждения этой информации нетВ Тверской области ночью и утром 18 сентября эвакуируют часть местных жителей после падения украинского БПЛА.
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