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Ренат Карча оценивает вероятность провокаций ВСУ на Запорожской АЭС как очень высокую

Советник генерального директора «Концерна Росэнергоатом» Ренат Карча оценил вероятность провокаций на Запорожской АЭС со стороны Киева.

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