Белгородская область — ответы на Большой этнографический диктант 2021

В данной статье мы публикуем правильные ответы региональной принадлежности Красноярский край. Как называется один из древнейших элементов народного костюма, представляющий собой поясную одежду в клетку из домотканной шерстяной ткани, которую носили замужние женщины сел Белгородско-Воронежской этнолокальной зоны Белгородской области? Понева Гофре Гашник Сарафан Ответ: Понева В некоторых селах Белгородчины так называли верхнюю зимнюю распашную одежду из овечьих шкур, сшитых мехом внутрь.