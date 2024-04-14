Киргизия обнаглела окончательно. Бишкек потребовал запретить все русское, однако при этом просит у России 5 млрд. долларов
Интересная жизнь с Vera Star
За последние несколько лет Россия инвестировала порядка 5 млрд.
Комментарии
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А чего им не наглеть? Им наглеть дозволяется нашей властью.
Кошмар ! Все азиаты считают , что Россия им должна. Пора показать азиатам ху из ху. Прижать таджиков, узбеков и киргизов в нашей стране, переводы либо запретить , либо не более 5 тыс руб в месяц , в рублёвом эквиваленте, а насчёт экономической помощи жестко поставить в рамки всех этих шахиевых и ему подобных. Нужен кнут, а не пряник !
берите пример с Белоруссии, там с тунеядцами и мигрантами очень прагматично работают и нет проблем.
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