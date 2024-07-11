Экономист Сакс: декларация НАТО показала нулевой интерес к миру на Украине

Декларация по итогам саммита НАТО показала нулевой интерес со стороны альянса к поиску варианта урегулирования украинского конфликта, заявил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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