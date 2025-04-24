Банки снижают доходность процентов по депозитам

С начала апреля семь из десяти крупнейших банков снизили ставки по депозитам, при этом аналитики не ожидают, что на апрельском заседании ЦБ ставка будет снижена с 21%, но общее ожидание ее снижения существует.
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