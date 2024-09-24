Проекты реабилитации и модернизации пешеходной инфраструктуры в столичном секторе Центр

В течение 2024 года мэрия Кишинева успешно реализовала шесть проектов по реабилитации и модернизации пешеходной инфраструктуры в столичном секторе Центр: Мощение тротуара по улице Михаила Когэлничану (нечетная сторона); Мощение тротуара по улице Михая Эминеску (четная сторона); Мощение тротуара по улице Миорица (между номерами 1-11); Мощение тротуара по улице Георгия Кашу (обе стороны) .