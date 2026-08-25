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Аргументы и Факты

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Нарколог Шуров: Шольц потерял контроль от вина, одобряя планы Украины по ЕС

Нарколог Шуров: Шольц потерял контроль от вина, одобряя планы Украины по ЕС

Экс-канцлер Германии Олаф Шольц мог согласиться поддержать планы Украины по вступлению в Евросоюз под влиянием спиртного, однако никакой положительной роли для Киева это не сыграло тогда и не сыграет в будущем.

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