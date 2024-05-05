В Дмитровском округе завершился первый этап благоустройства Советской площади

Дмитровский городской округ продолжает работу над благоустройством своих территорий. По информации пресс-службы губернатора Московской области Андрея Воробьева, в этом году планируются работы по благоустройству двух скверов – Сквера генерала Кузнецова в Яхроме и Некрасовского сквера.
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