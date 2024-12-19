Трагедия на побережье: первая жертва разлива мазута

В регионе продолжается работа по ликвидации последствий аварии с танкерами в Керченском проливе. Это трагическое событие затронуло множество животных, и сейчас мониторинговая группа занимается поиском пострадавших, а также их доставкой в специализированный центр.
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