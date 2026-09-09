В Оренбурге задержали жителя Ижевска, который попытался скрыться от следствия

Оренбург. Оренбургская область. Сотрудники УФСБ по Удмуртии совместно с оренбургскими коллегами задержали в Оренбурге предпринимателя из Ижевска, находящегося в розыске.
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