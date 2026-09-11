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Мөфти Камил хәзрәт Пенза мөселманнарын Җәмигъ мәчет ачылу белән тәбрикләде

Мөфти Камил хәзрәт Пенза мөселманнарын Җәмигъ мәчет ачылу белән тәбрикләде

Бүген, 11 сентябрьдә, ТР мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин һәм аның беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов Пенза шәһәренә сәфәр кылды.

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