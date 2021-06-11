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9 секретов, которые помогут убрать живот при помощи правильного питания

9 секретов, которые помогут убрать живот при помощи правильного питания

Вы думаете, что избавиться от живота без тренировок и жёсткой диеты невозможно? Да, мы с вами частично согласны, ведь для того, чтобы худеть необходимо, тратить энергии больше чем её получаешь, именно это и является главным принципом похудения.

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