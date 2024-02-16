Ослепить спутники США = завершить СВО победой

https://t.me/russkiy_malchik/1156Reuters: Оружие космического базирования, которое, по данным разведки США, разрабатывает Россия, скорее всего, представляет собой устройство, требующее ядерной энергии для атак на спутники, а не ядерную боеголовку.
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