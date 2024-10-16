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Харрис понадеялась, что Трамп в порядке после сорокаминутного танца на митинге

Харрис понадеялась, что Трамп в порядке после сорокаминутного танца на митинге

Кандидат на пост президента США Камала Харрис понадеялась, что у ее конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа "все в порядке" после того, как он устроил сорокаминутный танец на своем предвыборном митинге после падения двух зрителей в обморок.

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