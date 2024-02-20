Рингвудит: уникальный минерал, способный “хранить воду” и раскрывать тайны глубин Земли

Этот рингвудит может стать нашим любимым минералом. Минералы, лежащие глубоко под поверхностью, хранят всевозможные секреты нашей планеты, например, сверхглубокие алмазы, которые рассказывают нам о формировании континентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии