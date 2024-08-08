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Американские астронавты могут застрять на МКС до 2025 года

Американские астронавты могут застрять на МКС до 2025 года

Двое американских астронавтов, в июне отправившихся с восьмидневной миссией на Международную космическую станцию (МКС), могут застрять там до 2025 года, если Boeing Starliner не удастся отремонтировать для их возвращения на Землю, заявило NASA.

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