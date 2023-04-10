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В Челябинске поймали подозреваемого в убийстве подростка

В Челябинске поймали подозреваемого в убийстве подростка

20-летний молодой человек ночью зарезал своего 17-летнего оппонента в ходе бытового конфликта. Ночью 9 апреля в Челябинске было совершено убийство 17-летнего парня.

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